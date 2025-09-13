陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――男子３５キロ競歩で勝木隼人（自衛隊）が２時間２９分１６秒で銅メダルに輝いた。

後半型が異例のハイペース

国立競技場のトラックに３番手で勝木が戻ると、ひときわ大きな歓声が湧き上がった。コロナ禍で原則無観客だった２０２１年東京五輪も経験している３４歳のウォーカーは「沿道も声がかれている人がほとんど。すごく力になった」と、観客席に何度も手を振りながらゴールした。

東京五輪まで実施された５０キロ競歩で、序盤はゆっくり入って後半盛り返す勝木のスタイルを知る関係者には、驚きの展開だった。号砲直後から先頭に出ると、川野将虎（旭化成）と共にハイペースで集団を絞り込んだ。最後のスパート勝負で分が悪い自身が勝つ確率を上げるため、「この１年間、先頭を引いたレースをやってきた」。

強気の歩きを支えたのは、４年前の失敗を糧にした暑さ対策だ。体を冷やす方法ばかりに頭を巡らせた結果、序盤に給水を取り損ねたのを機に失速し、３０位と惨敗した。今大会での雪辱を見据え、まだ代表権を得ていない１年前から暑さへの耐性強化に着手。夏場も猛暑が続く拠点の埼玉に残り、あえて氷や水による冷却を行わずに練習した。

気温３０度・湿度８０％に耐える

この日は気温が３０度弱、湿度が８０％前後の過酷な環境となったが、「最後にペースを上げる自信があった」。一時は表彰台の圏外へ脱落しながらも、３３キロ過ぎで失速した川野らを抜いて３位に浮上した。

日本陸連強化委員会の谷井孝行ディレクターは「失敗を繰り返しながらも、折れずに次に向けて修正していく。そういった執念、粘り強さが勝木の特長」と評する。ベテランになっても恐れず変革に挑む姿勢が導いた、日本勢第１号のメダルだった。（西口大地）