■東京2025世界陸上競技選手権大会（13日、国立競技場）

男子砲丸投決勝が行われ、世界記録保持者のR.クルーザー（32、アメリカ）が22m34で3連覇を果たした。

ケガのため、今大会が今季初戦となったR.クルーザー。同日行われた予選では、1回目の試技で予選通過ラインの21m35を超える21m37をマークし、予選を突破。全体3位で決勝へ駒を進めた。

決勝の1投目は、今季自己ベストとなる21m41をマークし、2投目も21m99と記録を伸ばした。暫定1位で迎えた3投目は、21m79。4投目はファウルとなったが、5投目に22m34とビッグスローを見せた。唯一22m超えをマークし最終投てきを前に金メダルが決まり3連覇を果たした。

今季世界最高記録の22m82をマークしていて、前回大会銀メダリストのL.ファブリ（28、イタリア）は金メダルはならなかった。



【男子砲丸投・結果】

金メダル 22m34 R.クルーザー（アメリカ）今季ベスト

銀メダル 21m97 U.ムニョス（メキシコ）

銅メダル 21m94 L.ファブリ（イタリア）