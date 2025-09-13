JO1與那城奨、初のソロオリジナル曲公開 6年越しの“約束”「やっと果たせる時が来ました」
グローバルボーイズグループ・JO1の與那城奨が、公式YouTubeチャンネルのメンバーセルフ企画「PLANJ」（プラント）にてソロオリジナル楽曲「約束」を公開した。
【動画】6年越しの“約束”！JO1與那城奨の初ソロオリジナル曲MV
同楽曲は、與那城が作詞を手がけた初のソロオリジナル楽曲で、1月に開催された『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』のソロステージで初披露された。2019年9月のオーディション時に掲げていた「デビューしたら自分の曲を作って披露する」という公約を6年越しに実現したものとなる。
與那城は、ミュージックビデオ公開について「みんなとの約束やっと果たせる時が来ました。待たせてごめんね。公約のオリジナル曲“約束”。東京に出てきて歌手を目指していた時の僕のストーリーを歌詞に込めた楽曲です。JO1になるまで、そしてJO1なった後の思いだったりを歌にしました。たくさん聞いてくれるとうれしいです」とコメントを寄せた。
ストーリー仕立てのMVは、與那城自身がディレクションにも参加。JO1としてデビューする前の自身の姿や夢を追いかけていた日々が投影されている。デビューを果たし、リーダー・メインボーカルとしてグループを支える現在の與那城の深い歌声と、過去の姿が交差し、過去から現在へと続く軌跡を感じさせる作品となっている。
