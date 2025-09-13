行列土産「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が西武池袋本店に常設初登場

東京駅で連日行列を生む話題のスイーツ「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が、2025年9月17日（水）より西武池袋本店に常設店として初登場します。バターとショコラの至高のマリアージュを追求するブランドが、ついに百貨店デビュー。これまで東京駅でしか手に入らなかった特別なスイーツを、より身近に楽しめるようになりました。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな名品をチェックしてみませんか？

フランス最高峰職人M.O.F監修

PARIS BUTTER CHOCOLATは、フランス国家最優秀職人章（M.O.F.）を受章したロドルフ・ル・ムニエ氏が監修。

彼は祖父から続くチーズ作りの家系に生まれ、国際大会で優勝経験を持つ熟成士。素材選びから製法に至るまで、彼の感性と知識が商品開発に息づいています。

そのため、一口ごとに深い余韻と感動を味わえるのが魅力です。

TGIフライデーズ♡フレアバーテンダー鈴木明広の特製カクテル販売

バター×ショコラの贅沢ラインナップ

看板商品「パリバターショコラ」は、フランス産発酵バターのラングドシャに、濃厚なフランス産ショコラとキャラメリゼしたマカダミアナッツを合わせた逸品。

サクサク食感と口溶けのよいショコラが絶妙に重なり合い、贈り物にも喜ばれる仕上がりです。

ラインナップは5個入900円、8個入1,280円、12個入1,920円、15個入2,400円（すべて税抜）。人数やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

西武池袋本店で出会える極上スイーツ♡

東京駅限定で人気を集めてきた「PARIS BUTTER CHOCOLAT」が、ついに西武池袋本店で常設展開。

洗練されたバターとショコラの調和は、日常をちょっと特別にしてくれる魔法のよう。

大切な人へのギフトや自分へのご褒美スイーツとして、ぜひ味わってみてください。新しい百貨店での出会いが、あなたのお気に入りのひとときになりますように♡