5人組バンド「ジェニーハイ」が13日、インテックス大阪で行われたKOYABU SONIC 2025に出演した。同バンドは公式ホームページで「13日以降、ライブ出演予定はなく、この日が最後のライブとなる可能性がある」と発表しており、バンド活動終了を示唆していた。

ジェニーハイは午後8時過ぎに登場。「ジェニーハイラプソディー」「ノーメイクスター」「シャミナミ」などをパフォーマンスした。

途中、ドラムの小籔千豊は「なんで解散？ と言われるので『方向性の違い』にしましょうか。くっきー！は生魚を食べないし、俺は肉を食べない。川谷Pは二郎系ラーメンばかり食べるし、食の方向が相当違っていた」とシャレまじりに語り、ラストは「片目で異常に恋してる」で締めくくった。

終演後メンバーは取材に応じ、今後について思いを明かした。小籔は「（レーベルとの契約が切れ）きょうでいったん終了です。うやむやにするより『解散』という言葉を使ったほうが、どこかの音楽関係者から声がかかるかも。希望は年に一度ライブをやらせてもらって、2年に一度CDを出せれば十分です」と胸中を明かした。

プロデュースを務める川谷絵音は「これまでメチャ活動していたわけでもない。契約が切れて、今の僕の気持ちは『解散？』です」と小籔とは微妙に違う心境を語った。一方、くっきー！ら他のメンバーは「条件さえ整えば、これからもバンドを続けたい」と声をそろえた。

ジェニーハイは2018年に結成。「ゲスの極み乙女。」など複数のバンドで活動する川谷がプロデュースを務め、メンバーは小籔、くっきー！、中嶋イッキュウ、新垣隆氏。