◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）

ソフトバンク周東佑京内野手（29）のファインプレーが逆転につながった。

1点を先制された8回。なお、2死二塁のピンチで杉本裕太郎が放った打球は周東が守るセンター方向への大飛球となった。周東は一目散に背走。最後は後ろを向きながらフェンス手前で捕球し、追加点を許さなかった。

その裏の攻撃で逆転し、チームは連敗を止めた。小久保裕紀監督も「（周東）佑京のプレーがなかったらさすがに厳しかった。あれを捕ったから望みがつながった」と惜しみない拍手を贈った。周東は自身のプレーについて「めちゃくちゃギリギリ。あれ以上奥にいったら多分捕れてなかった。思ったより飛んでたので『やばい』と思ったけど、諦めないで良かった」と振り返った。

一方で、7回2安打無失点の好投を見せながら、勝ち星がつかなかった先発上沢直之への謝罪の言葉も口にした。「それよりも上沢さんがあれだけ序盤から気持ちを出しながら投げていたのに、チャンスをつくりながら点を取れなかったのが一番かなと。もちろん勝ったのでうれしさもあるけど、上沢さんが投げている間にどうにかしたかった」

4回には味方のミスで無死一、二塁のピンチとするも、上沢の粘り強い投球で相手に得点を与えなかった。その力投を見ていただけに白星を送れなかった歯がゆさが残る。「何とかしたかったんですけど何もできなかった。そこは本当に申し訳ない」。次はバットで勝利に貢献する。（大橋昂平）

