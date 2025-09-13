◆陸上 世界選手権（13日、東京・国立競技場）

開幕して、女子の1万メートル決勝が行われ、2021年東京五輪、23年ブダペスト世界選手権のいずれも1万メートルで7位入賞の廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝は6位に入り2大会連続入賞の快挙を達成した。

廣中は序盤から先頭集団の中でレースを進めトップにも立って引っ張った。攻める姿勢を前面に押し出したが、残り16周でケニア勢のヌゲチッチとチェベトのケニア勢らが前に出る。廣中も懸命に食い下がるが、じわり後退した。それでも入賞圏内で激しい争いを繰り広げて粘りきり最後に順位を上げた。

廣中は2021年の東京五輪では5000メートルでも活躍。当時の日本新記録となる14分52秒84で9位に入るなど、まばゆい輝きを放った。負傷で昨年のパリ五輪出場は辞退したが、4年前に快走した国立競技場で力強い走りを披露して完全復活を証明。完売の客席からは大きな歓声を受けた。

女子1万メートルの世界記録、大会記録、日本記録は次の通り。

◆世 B・チェベト（ケニア） 28分54秒14

◆大 B・アデレ（エチオピア）30分04秒18

◆日 新谷 仁美（積水化学） 30分20秒44