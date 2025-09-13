◆明治安田生命J1リーグ第29節 福岡2―4C大阪（13日・ベスト電器スタジアム）

雨上がりの博多の森に、ブーイングが響く。不規則な中断を挟んだ後、福岡が悪夢の逆転負け。前半に先制しながら、落雷による中断とハーフタイムによる長時間のブランク後の後半に失点を重ねた。「ホームでこのような大量失点をしてしまうと僕らの存在価値が薄まってくる」。今季最多の4失点に金明輝監督は悔しさをにじませた。

前半41分、ショートコーナーから見木友哉のミドルシュートで先制した。故障からの復帰後は初、チーム単独トップの5点目で主導権を握ったが、追加タイム終了間際に落雷のために試合が中断。約45分間試合が止まった後、1分半ほどプレーしてハーフタイムに入った。

ここで潮目が変わり、後半は強力攻撃陣を擁するC大阪が襲いかかる。後半9分、右サイドを突破されて最後は柴山昌也に同点弾。さらに10分後、再び柴山に勝ち越しゴールを許すと、緊張の糸が切れたように失点を重ねた。「（先制点が）重しにならないようにフラットな状態で臨ませたつもりだったが、どこか1点が勢いを鈍化させてしまった」。金監督は自身のマネジメントを悔やんだ。

ホームの声援を受けながら、屈辱の2連敗。金監督は「しっかりと（要因を）精査し、次につながるゲームになったと言えるように、次に向けて準備したい」と懸命に前を向いた。（伊藤瀬里加）