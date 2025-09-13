横浜ＦＭ今季ホーム最多４万１２２１人来場も川崎に０―３完敗…大島秀夫監督「すごく悔しい結果で申し訳ない気持ちでいっぱい」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 横浜ＦＭ０―３川崎（１３日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで川崎に０―３で敗れた。

前半４分にボールを持ち運んだＤＦ角田のパスミスからＤＦラインの裏を突かれ、川崎のＦＷ伊藤にドリブル突破を許し、公式戦６試合連続得点となる鮮やかな左足シュートを決められて先制された。

さらに後半１２分には、セットプレーの流れからＭＦ喜田がボールを失い、ロングカウンターを受ける。川崎ＦＷエリソンのシュートをＧＫ朴が一度はセーブするも、こぼれ球に反応した川崎ＭＦ山本をＤＦ鈴木が倒してしまいＰＫを献上。さらにこのプレーがＶＡＲ判定で警告から退場処分に変更となり、ＰＫもエリソンに決められて０―２。終了間際にも川崎ＦＷ宮城に３点目を献上し、リーグ戦３戦未勝利＆無得点で、今季最多４万１２２１人が来場した一戦で完敗を喫した。

試合後の会見で、大島秀夫監督は「ホームゲームで多くの人が来てくれた中での０―３というのは、すごく悔しい結果で申し訳ない気持ちでいっぱいです。やっぱり立ち上がりから失点の仕方が悪かった。取り返しのつかない失点の仕方をしたなと正直、思っています。そこから少し慌てたというか、自分たちの時間を作れず、ボールを奪われてカウンターを受ける形が続いてしまって、何とか前半は失点１で切り抜けたというのが正直な感想。後半からやることをしっかり修正して、勝利を目指そうとした中で、また悪い取られ方をしてしまった」と、悔しさをにじませた。

また、今季先制された試合で３分け１４敗という現状にも「取られるとそういう空気というのが流れている感じがすごくしますし、それは今年の最初からの積み重ねというか、ずっとそういう感じになってしまっている状況ではある。もちろん、メンタル的な所が多いのもそうだと思いますけど、やっぱりそこでもっとベンチの方から、しっかり交代に意味を持たせる、もっとそこで僕自身が、チームにプラスに働く影響を与えるような力を付けていかないといけないと感じている」と話した。