¡Ú£×£×£Å¡Û2027Ç¯¤Îº×Åµ¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¤ÏÃæÅì¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢³«ºÅ¡ª¡¡È¯É½²ñ¸«¤Ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼½ÐÀÊ
¡¡À¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ¤ÎÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£³¡×¤ò¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹Ç¯´ÖºÇÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£±£¹£¸£µÇ¯£³·î£³£±Æü¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Þ¥¸¥½¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆËÌÊÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À°Ê³°¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢£×£×£Å¤Î£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥È¥ê¥×¥ë£È¤Ï¡Ö£×£×£Å¤ÏÀ¤³¦¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÏ¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹µ¡²ñ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Áí¹ç¸ä³ÚÄ£¥È¥¥¥ë¥¡¦¥¢¥ë¥·¥§¥¤¥¯Ä¹´±¤Î¤Û¤«¡¢£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥¸¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥Æ¥¤¥«¡¼¤È¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥º¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥Ù¥ì¥¢¡¢¥ê¥Ö¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£×£×£Å¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï£±£¸Ç¯¤«¤é£±£°Ç¯´Ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¡££×£×£Å¤Ï£±£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£·£°²¯±ß¡Ë¤Î¼ý±×¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£³¡×¤¬¤³¤Î·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯£´·î¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê£Ð£Ì£Å¡Ë¤ò³«ºÅ¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæÍ¸¿¿Êå¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡££±£¹Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï½¡¶µ¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤â¡¢Áª¼ê¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤ä£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÈ©¤ÎÏª½Ð¤òËÉ¤°¤³¤È¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£³¡×¤Ë¤ÏÃæÅì¥µ¥¦¥¸¤Ë¤è¤ëÂ¿³Û¤Î¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢Ä¶ÂçÊª¤¬»²Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Îº×Åµ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£