◆卓球 ノジマＴリーグ（１３日、神奈川・スカイアリーナ座間）

男子で最下位（勝ち点３）に沈む岡山は、同４位（勝ち点８）の東京と対戦して１―３で敗れた。今季から岡山に加入したエース・張本智和は第２試合のシングルスに登場して吉山遼一と対戦。１１日はマカオで行われた国際大会に出場し、この日は中１日での出場も「今日も状態はいつもと変わらない。今年はヨーロッパから帰って出たこともあるので、それと比べれば」とタフさをみせて、０―２から３ゲーム連続奪取で３―２の逆転勝利を果たした。

「特に１ゲーム目はレシーブミスが多くて。（吉山は）ほんとサーブがうまい選手なので」と序盤は相手の変化量の多いサーブに苦しみ２ゲームを先取された張本。それでも「まだこっから３ゲームゆっくり返せば間に合うと思っていた」と冷静だった。

「流れを少しずつ変えられた」と３ゲーム目を１１―７で制して自分のペースに持ち込むと、２―２で迎えた５ゲーム目には、最後は４連続ポイントを取って勝ちきった。

「開幕出遅れちゃいましたけど…」と昨季Ｔリーグ１８勝２敗の男が、今季はいきなりの開幕２連敗。しかし「去年と同じ以上を目指すなら僕は負けられない」と今日の勝利で個人２勝２敗のタイに戻した。「エースらしく貯金を作れるように」。自覚を胸に最下位に沈むチームを浮上へと導く。