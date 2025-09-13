カリアリvsパルマ スタメン発表
[9.13 セリエA第3節](サルデーニャ・アレーナ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[カリアリ]
先発
GK 1 エリア・カプリーレ
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 26 ジェリー・ミナ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
DF 33 アダム・オベルト
MF 8 ミッシェル・アドポ
MF 10 ジャンルカ・ガエターノ
MF 16 マッテオ・プラティ
MF 90 マイケル・フォロルンショ
MF 94 セバスティアーノ・エスポジト
FW 19 アンドレア・ベロッティ
控え
GK 24 ジュゼッペ・チオッチ
GK 34 V. Sarno
DF 3 R. Idrissi
DF 18 アレッサンドロ・ディ・パルド
DF 23 ニコラ・ピントゥス
DF 32 ゼ・ペドロ
MF 2 マルコ・パレストラ
MF 4 ルカ・マッツィテッリ
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 20 マルコ・ログ
MF 21 ニコロ カヴオティ
FW 9 セミフ・クルチソイ
FW 17 マッティア・フェリチ
FW 27 J. Liteta
FW 29 ジェンナーロ・ボレッリ
監督
ピザカーネファビオ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 18 マティアス・ルービク
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 65 エリア・プリッコ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 19 T. Begić
FW 21 ガエタノ・オリスタニオ
FW 30 ミラン・ジュリッチ
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
