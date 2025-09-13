[9.13 セリエA第3節](サルデーニャ・アレーナ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[カリアリ]

先発

GK 1 エリア・カプリーレ

DF 6 セバスティアーノ・ルペルト

DF 26 ジェリー・ミナ

DF 28 ガブリエレ・ザッパ

DF 33 アダム・オベルト

MF 8 ミッシェル・アドポ

MF 10 ジャンルカ・ガエターノ

MF 16 マッテオ・プラティ

MF 90 マイケル・フォロルンショ

MF 94 セバスティアーノ・エスポジト

FW 19 アンドレア・ベロッティ

控え

GK 24 ジュゼッペ・チオッチ

GK 34 V. Sarno

DF 3 R. Idrissi

DF 18 アレッサンドロ・ディ・パルド

DF 23 ニコラ・ピントゥス

DF 32 ゼ・ペドロ

MF 2 マルコ・パレストラ

MF 4 ルカ・マッツィテッリ

MF 14 アレッサンドロ・デイオラ

MF 20 マルコ・ログ

MF 21 ニコロ カヴオティ

FW 9 セミフ・クルチソイ

FW 17 マッティア・フェリチ

FW 27 J. Liteta

FW 29 ジェンナーロ・ボレッリ

監督

ピザカーネファビオ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 3 ニアカテ・エンディアエ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 14 エマヌエーレ・バレーリ

MF 18 マティアス・ルービク

MF 22 オリバー・ソレンセン

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 32 パトリック・クトローネ

控え

GK 40 エドアルド・コルビ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 27 サーシャ・ブリッチギー

DF 37 マリアーノ・トロイロ

DF 63 ニコラス・トラブッキ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

MF 65 エリア・プリッコ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 11 ポントゥス・アルムクビスト

FW 19 T. Begić

FW 21 ガエタノ・オリスタニオ

FW 30 ミラン・ジュリッチ

監督

Carlos Cuesta García

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります