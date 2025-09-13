お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（35）が13日放送のABEMA「ドーピングトーキング」（後10・00）に出演。「一番好きな雑誌」とした「実話ナックルズ」の編集部から聞いた情報を明かした。

アントニーは一番好きな雑誌として「実話ナックルズ」を紹介し、今回は同誌の編集部に行ってきたことを報告した。そこで出演者たちの情報を握っているのか聞いたところ、MCの粗品については「意味が分からないぐらい何もない」と一切情報は入ってきていないことが伝えられた。

これに粗品は「良かったー」と安どするとともに「そうですよ。俺何もしてないもん。マジで」と私生活で撮られるようなことはしていないとした。さらに平成ノブシコブシ・吉村崇も「2015年頃までは、とてつもなく情報が入ってきたと。写真も。ヤンチャしていた話もあったけど、ぱったり数年前から何もない」と伝えられた。

さまざまな情報が寄せられているものの、編集部の社員からは「昨今、芸人が静かだと。昔のように我々にニュースが全然入ってこない」と言われたという。だが、「唯一、一人だけヤンチャな飲み会をしまくってる。女性から“ずっと口説かれている”っていうのが、ここ数年、この人だけ凄い来てるっていう人がいる」と、多くの情報が寄せられる芸人がいることを教えてくれた。

それは「彼だけが唯一今芸人をやっていると、ナックルズの編集部から言われている男がトレンディエンジェルたかしです」と明かした。意外な人物に粗品は大笑いし、出演者たちは「えぇー!?」と驚いた。アントニーは続けて「飲み会でのクレームが主に。“凄くテキーラを飲まされた”とか“一緒に帰ろうって言われ続けた”とか」と寄せられている情報を明かした。