◇陸上世界選手権東京大会 混合1600メートルリレー予選（2025年9月13日 国立競技場）

混合1600メートルリレーの決勝が行われ、日本は3分17秒53で8位となった。午前の予選で記録した3分12秒08の日本記録を塗り替えることはできなかったが、同種目初の決勝で走り切った。

予選から決勝では吉津拓歩と今泉堅貴の走順を変更。1走を吉津、2走を井戸アビゲイル風果、3走を今泉、4走を松本奈菜子のオーダーで、更なる日本新記録更新に挑んだが、決勝の強豪国に引き離された。

予選では、3走まで6位だったが、4走の松本奈菜子が5位に押し上げてゴールした。従来の日本記録は23年7月のアジア選手権（バンコク）でマークした3分15秒71で、2年ぶりに3秒以上も更新していた。

各組3着までの国プラス、タイム上位2番目の国までが決勝進出だったが、2組の4着のタイムに惜しくも及ばず。メンバーも一時は落胆し、くやし涙も流れたが、2組で走ったケニアの失格が発表され、歓喜の決勝進出を果たしていた。

▼吉津拓歩 予選で一転チケットもらったが、個人としては納得いかない走り。東京開催で応援もらえる環境で良かった。

▼井戸アビゲイル風果 この舞台で走れたのは本当にうれしい。日本新出すのは最低限の目標だった。決勝のチャンスをものにしたいと思った。またチャレンジしたい。

▼今泉堅貴 世界との壁を毎回痛感させられる。良い舞台をいただき、ファイナル残れた事実は全てのランナーの結果の一つ。誇りに思う。

▼松本奈菜子 決勝はすごく悔しい。混合マイルでメンバー選んでいただいてきて、男子の力を感じる混合リレーだった。自分の力をつけないといけないと痛感してきた。決勝を勝ち取れたのは価値のあること。