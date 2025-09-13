umbrella、heidi.とのカップリングツアー開催決定
umbrellaとheidi.の両バンドが、昨年に続きカップリングツアーを12月に開催することを発表した。
2年連続での開催となる本ツアー＜十人十色の景色＞は、大阪・名古屋・郡山・新潟・横浜・東京の6都市で開催される。関西を拠点に活動するumbrellaと、東京で活躍するheidi.が互いに親交を深めながら、各地に音楽を届けようとする意欲が見える内容だ。
また、ツアー発表にあたりumbrellaとheidi.からメンバーコメントも到着した。
◆ ◆ ◆
■umbrella メンバーコメント
去年楽しかったツーマンツアーがもうすぐ1年になります
ツアーが終わって「恒例の様に来年もやりたいなー」と話してたのが今年も実現しました
バンド同士、各メンバーそれぞれがとても仲が良い関係ってなかなかないと思うんですよ
とても馴染みがいいというんですかね
去年より更に絆を深めてツアーします
みんなそれぞれの景色を見ていきましょう
唯(Vo&G)
heidi.とのツーマンツアーを再び開催します。
今回は前回とは異なる地域にも足を運び、umbrellaにとっては初の会場も含まれています。
こうして2回目のツーマンツアーが実現したのは、両バンドにとって前回のツアーがとても良いものだったからに違いありません。
今回のツアーも前回のツアーに引けを取らないものになるよう挑みます。
バンドとして、ギタリストとして、学ぶ事も多い機会になると思っています。
会場でumbrella、heidi.と一緒に寒さを忘れるようなアツい夜にしましょう。
柊(G)
heidi.と去年ツアーを回り、とても楽しかったので今年も開催が決定しました！
去年各地で感じたイベントの温度感が本当に気持ちよかったので、それを上回るイベントを作りたいです！
春(B)
去年に続き、今年もheidi.とのツアーを回ることが決まりました！
郡山は一度も行ったことがない地域なのでそういう意味でも楽しみですね。よろしくお願いします！
将(Dr)
◆ ◆ ◆
■heidi. メンバーコメント
今年もツアー回れて嬉しいです♪
このまま年一の楽しい企画の一つになると良いですねー！！
皆で盛り上がりましょー！！！
お待ちしております♫
義彦。(Vo&G)
二度目の十人十色の景色！今年はどんなツアーになるのか楽しみです！
もう一年経とうとしてることには驚きですが、その一年で更なる進化をそれぞれ見せられるツアーになると思うとワクワクが止まりません！
ぜひ皆さん遊びに来てください！2025最高の2マンツアーで締めくくりましょう！
ナオ(G)
去年初めて一緒に回って改めていいバンドだなって感じたし
お互いの化学反応的なものも含めて今回もとても楽しみにしてます！
各地参加してくれるみなさんよろしくです！
コースケ(B)
umbrellaとheidi.。人間性で惹かれあったバンド同士のツーマンツアー。もちろん音楽性でも！
昨年も最高のツアーだったけど今年もまた一緒にまわれて本当に嬉しい！
umbrellaのみんな今年も一緒にめちゃくちゃ楽しもうね！
桐(Dr)
◆ ◆ ◆
heidi. × umbrellaカップリングツアー＜十人十色の景色＞
2025年12月5日(金)心斎橋soma OPEN 18:00 START 18:30
2025年12月6日(土)HOLIDAY NEXT NAGOYA OPEN 17:00 START 17:30
2025年12月14日(日)郡山HIPSHOT JAPAN OPEN 17:00 START 17:30
2025年12月15日(月)新潟GOLDENPIGS BLACK STAGE OPEN 18:00 START 18:30
2025年12月20日(土)Music Lab.濱書房 OPEN 17:00 START 17:30
2025年12月21日(日)初台DOORS OPEN 17:00 START 17:30
出演： umbrella/heidi.
【チケット料金】 前売5000円 当日5500円 (税込・ドリンク代別)
【チケット先行受付】 2025年9月14日(日)12:00〜9月21日(日)23:59
【チケット一般発売】 2025年10月5日(日)10:00〜
【チケットURL】
大阪 (先行・一般共通)https://eplus.jp/sf/detail/4398210001-P0030001
名古屋 (先行・一般共通) https://eplus.jp/sf/detail/4399130001-P0030001
郡山 (先行・一般共通) https://eplus.jp/sf/detail/4400650001-P0030001
新潟 (先行・一般共通) https://eplus.jp/sf/detail/4399640001-P0030001
横浜 (先行・一般共通)https://eplus.jp/sf/detail/4398570001-P0030001
東京
(先行受付)https://t.livepocket.jp/e/7y9un
(一般)https://eplus.jp/sf/detail/4399660001-P0030001
umbrella デジタルシングル「レヴ」
2025年10月11日より各配信サイト、サブスクリプションサービスにて配信開始
＜umbrella presents「レヴ」Release event【アマヤドリ〜革命〜】＞
2025年10月11日(土) EGDE Ikebukuro OPEN 16:00 /START 16:30
＜出演＞ umbrella/THE NOSTRADAMNZ/死んだパンダ噛んだズ /201号室/ホタル
2025年10月28日(火)梅田BANGBOO OPEN 17:30 /START 18:00
＜出演＞ umbrella/逆しまな歯車を仮面が嗤う。 /nurié
【チケット料金】 前売5000円 当日5500円 (税込・ドリンク代別)
【チケット発売中】
東京 https://eplus.jp/sf/detail/4380600001-P0030001
大阪 https://eplus.jp/sf/detail/4381130001-P0030001
＜「レヴ」Release Party Oneman 【アマヤドリ-革命集会-】＞
2025年10月12日(日)千葉 LIVE HOUSE Route Fourteen OPEN 17:00 /START 17:30
＜出演＞ umbrella
イベント内容／
・メンバーによる曲解説
・ライヴ演奏
・握手会
※終演後物販にて5000円以上お買い上げの方対象に撮影会あり
【チケット料金】前売5000円 当日5500円 (税込・ドリンク代別)
【チケット発売中】https://t.livepocket.jp/e/a6r2s
