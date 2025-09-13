「オシャレよく分からん、、」って人へ！【しまむら】マネするだけでOK！「パンツコーデ」

何を合わせればいいか、わからない……。おしゃれ迷子になっている人へ。今回は【しまむら】商品を使った「パンツコーデ」をご紹介。垢抜け感のあるワントーンスタイルや、おしゃれ上級者になれそうなグランジスタイルなど。マネするだけでランクアップできそうなパンツコーデが登場。

夏 → 秋にマネしたい最旬パンツコーデ

【しまむら】「SH＊Tゴウセンコクーン65」\1,639（税込）

コクーンパンツにモケモケ感が可愛いシャギーベストを合わせて、トレンド感たっぷりの着こなしに。涼しさも秋らしさも備わったコーデは、残暑が厳しい今の時期にぴったり。シックなモノトーン配色でまとめれば、洗練された大人に似合うパンツコーデに。

上品に華やぐワントーンスタイル

「何を合わせればいい？ 」迷ったら、ワントーンでまとめるのが簡単。@uuut3671さんのようにレース柄が上品に華やぐシャツを合わせれば、ワントーンスタイルののっぺり感も払拭できそう。ツンと尖ったつま先が目を引くサンダルでアクセントをプラスするのも、センスアップのポイントに。

おしゃれ上級者になれそうなグランジスタイル

90'sのリバイバルムードが、一層盛り上がりそうな2025AW。ダメージ加工を施したジーンズは、グランジスタイルを楽しみたい人にぴったり。個性派ジーンズにレース柄のラップスカートを巻いてフェミニンな要素をプラスすることで、おしゃれ上級者の着こなしに。ベロア素材のトップスでほんのり秋の香りもまとって。

主役級フリルパンツで大人可愛いカジュアルコーデ

「穿くだけでコーデが華やかになる」と@yuka.h78さんがお気に入りの様子なのは、裾のフリルデザインが目を引くパンツ。主役級に映えるパンツを投入すれば、シンプルなロゴトップスもおしゃれ度がグンとアップ。トップスの裾からもレース柄をのぞかせて、大人可愛いカジュアルコーデを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@uuut3671様、@mu320様、@yuka.h78様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i