◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

混合１６００メートルリレーで初の決勝進出を果たした日本（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）は３分１７秒５３で８位だった。午前中に行われた予選では第１組で３分１２秒０８の日本新記録で５位と健闘。当初、日本は９番目だったが、予選第２組のケニアがレーンの内側を踏んだとして失格となり、８番目に繰り上がり、決勝進出。予選でマークした日本記録から５秒以上も遅れたが、初日の最終種目に出場し、スタンドを沸かせた。

３分８秒８０の大会タイ記録で米国が優勝した。

男子と女子が交互に４００メートルを走り、バトンをつなぐ混合１６００メートルリレー。予選の第１組で日本（今泉、井戸、吉津、松本）はドラマを起こした。アンカーの松本（東邦銀行）が６位から５位に上がり、３分１２秒０８の日本新記録でゴール。日本国籍取得前の今年５月に女子４００メートルで日本記録（５１秒７５、丹野麻美）より速い５１秒７１をマークした青木アリエ（日体大）は出場しなかったが、従来の日本記録（３分１５秒７１）を大幅に更新する激走を見せた。しかし、予選の第２組が終わった直後は全体９位。選手が悔し涙を流す中、ケニアがレーン内側のラインを踏んだとして失格のアナウンスが流れ、一転、喜びを爆発させた。

決勝は、予選で男子１走だった今泉と男子３走だった吉津が入れ替わったものの、予選同じ４人で臨んだ。初日の最終種目。世界記録を持つ米国、パリ五輪金メダルのオランダなど世界のトップに堂々と挑戦した。

１走の吉津は「決勝は納得のいかない走りになりました。強い選手は一日２本でもしっかり走りますので言い訳にはなりません」と潔く話した。

２走の井戸は「決勝はこのチャンスをものにしたいと思っていましたが、前の選手を追いかけることができませんでした。でも、この舞台（決勝）で走れたことはうれしいです」と悔しさと喜びの両方の思いを明かした。

３走の今泉は「決勝では世界にはね返されましたが、決勝に残れたという事実はすべての４００メートル選手の結果のひとつと思います。これまで男子のマイルリレー（１６００メートルリレー）では４番手に入ることはできませんでしたが、準備をしていきたい」と懸命に前を向いた。アンカーの松本も「予選のタイムは今までで一番良かった。これから４００メートルで日本記録を更新できるように頑張ります」も前向きに話した。

予選で全力を出し切り、決勝では力つきた。それでも、開催国として、意地は示した。スタンドから混合マイルで力走した４人に、惜しみない拍手が送られた。