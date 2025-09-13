◇明治安田J1リーグ第29節（2025年9月13日 デンカS）

清水の秋葉忠宏監督（49）が現役時代に6シーズン在籍した古巣・新潟へエールを送った。

試合後の記者会見。秋葉監督の“新潟愛”が炸裂した。「新潟は多くの報道陣が来ている。静岡もそうですけど、フットボールが根付いていることを感じている。会見場を見て、昔いたOBとしてはうれしく思う」と語った。

試合はFW高橋利樹（27）が前半に挙げた1点を清水が守り切り、5試合ぶりの白星を挙げた。終盤は押し込まれ「苦しい苦しい、緊張感のあるメンタル的にへこたれそうなゲームだった」と振り返り「OBとして、何とか新潟が残留することを心から願っている」と締めくくった。

秋葉監督は1999年にJ2だった新潟に加入し、初年度は35試合に出場。毎年コンスタントに30試合以上出場すると、2003年には反町康治監督（現清水GM）の下でJ2優勝、J1昇格も経験した。「俺らの時代は3万5000人以上入らないと少ないとか言っていた。02年W杯日韓大会前で盛り上がった良い時代を過ごした」と当時を懐かしんだ。