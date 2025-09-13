¼¯Åç¤¬2°ÌÉâ¾å¡ÄÌ¾¸Å²°¤Ï7»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡¢ÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍFM¡õ¾ÅÆî¤È¡Ö7¡×º¹¤Ë¹¤²¤ë¡¿J1Âè29Àá
¡¡12Æü¤Î»î¹ç¤Ç¾å°Ì¿Ø¤¬¸®ÊÂ¤ß¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç2°Ì°Ê¾å¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¤³¤¸³«¤±¤ë¤È¡¢Ç»Ìî¸ø¿Í¤È¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢3¡Ý0¤Î²÷¾¡¤Ç¼ó°ÌµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬vs¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¤ÎÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÍë±«¤ÇÃæÃÇ¡£Ìó40Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤ò·Ð¤ÆºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤ËCÂçºå¤Î¼Æ»³¾»Ìé¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬2¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤òµó¤²¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢2¡Ý4¤ÎÇÔÀï¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ïº´Æ£àöÂç¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ò²¼¤·¡¢7»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Îüâ¶¶Íø¼ù¤â2ÀïÏ¢È¯¡£À¶¿å¤ÏºÇ²¼°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÇË¤ê¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Î½ªÈ×¤Ë°ÂÉôÉ¢ÅÍ¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤â²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç3¡Ý0¤Î²÷¾¡¤òÇ¼¤á¤Æ3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡1¡Ý1¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡0¡Ý0¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡1¡Ý1¡¡²£ÉÍFC
¢§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¡2¡Ý4¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¡0¡Ý1¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡3¡Ý0¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡0¡Ý3¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡0¡Ý1¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡1¡Ý0¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¢§9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
19:00¡¡FCÅìµþ¡¡vs¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê55¡¿¡Ü22¡Ë
2°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê55¡¿¡Ü17¡Ë
3°Ì¡¡Çð¡Ê54¡¿¡Ü14¡Ë
4°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê54¡¿¡Ü11¡Ë
5°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê51¡¿¡Ü14¡Ë
6°Ì¡¡¹Åç¡Ê51¡¿¡Ü14¡Ë
7°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê48¡¿¡Ü15¡Ë
8°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê47¡¿¡Ü8¡Ë
9°Ì¡¡GÂçºå¡Ê43¡¿¡Ý4¡Ë
10°Ì¡¡CÂçºå¡Ê42¡¿¡Ü5¡Ë
11°Ì¡¡²¬»³¡Ê39¡¿¡Ý3¡Ë
12°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê37¡¿¡Ý2¡Ë
13°Ì¡¡À¶¿å¡Ê36¡¿¡Ý4¡Ë
14°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê32¡¿¡Ý7¡Ë
15°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê32¡¿¡Ý12¡Ë
16°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê31¡¿¡Ý12¡Ë
17°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê25¡¿¡Ý12¡Ë
18°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê25¡¿¡Ý24¡Ë
19°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê24¡¿¡Ý18¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê20¡¿¡Ý22¡Ë
¢§8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡3¡Ý1¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡0¡Ý1¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¢§9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
17:00¡¡Ì¾¸Å²°¡¡vs¡¡¾ÅÆî
18:00¡¡ÅìµþV¡¡vs¡¡²¬»³
18:00¡¡²£ÉÍFC¡¡vs¡¡¿·³ã
18:30¡¡CÂçºå¡¡vs¡¡Çð
19:00¡¡±ºÏÂ¡¡vs¡¡¼¯Åç
19:00¡¡ÀîºêF¡¡vs¡¡FCÅìµþ
19:00¡¡²£ÉÍFM¡¡vs¡¡Ê¡²¬
19:00¡¡µþÅÔ¡¡vs¡¡À¶¿å
