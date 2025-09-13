日本代表から帰還の久保建英、古巣マドリーとの大一番で今季初のスタメン落ち…メキシコ戦で負傷の影響か
現地９月13日に開催されるラ・リーガの第４節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが強豪レアル・マドリーとホームで対戦する。
この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保は今シーズン初めてベンチスタートとなった。
日本代表のアメリカ遠征では、６日のメキシコ戦で左足首を負傷。９日のアメリカ戦は出番なしに終わったなか、怪我の影響があるのか。または、疲労が考慮されたのかもしれない。
ここまで２分け１敗と低迷するソシエダは、崩しの切り札を温存してビッグマッチに挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
