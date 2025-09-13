「優勝争いが混戦過ぎ」「ほぼ横一線だ」鹿島が首位京都に勝点で並ぶ！ J１最新順位表に反響「14位以下はまだまだ安心出来ない」
J１の第29節は、９月12日、13日、15日の３日間にわたって開催。13日には６試合が各地で行なわれた。
鹿島はホームで湘南に３−０で快勝。６試合負けなしと好調を維持し、首位の京都に勝点55で並び、２位に浮上した。
また、名古屋は佐藤瑶大のゴールで岡山を１−０で撃破し、７試合ぶりの白星で２ランクアップの14位に。川崎は伊藤達哉の公式戦６試合連続弾などで横浜FMを３−０で下し、７位に順位を上げた。
13日の全試合終了後、Jリーグの公式XがJ１の最新順位表を公開。ファンからは次のような声があがった。
「優勝争いが混戦過ぎ」
「鹿島自力Vの可能性復活」
「京都サンガさん得失点貯金で首位キープ」
「上位陣は鹿島だけが勝利」
「川崎以外の神奈川３クラブで残留争いきつい」
「優勝争い広島までほぼ横一線だ」
「何この大混戦。Jの良さってやつですか？」
「14位以下はまだまだ安心出来ない」
なお、J１第29節の結果と予定は以下のとおり。
▼９月12日開催分
町田 １−１ 横浜FC
神戸 ０−０ 柏
広島 １−１ 京都
▼９月13日開催分
福岡 ２−４ C大阪
岡山 ０−１ 名古屋
鹿島 ３−０ 湘南
横浜FM ０−３ 川崎
新潟 ０−１ 清水
G大阪 １−０ 浦和
▼９月15日開催分
FC東京 19:00 東京V
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鹿島が首位猛追！ J１最新順位表（９月13日時点）
