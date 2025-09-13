「平成一桁ガチババア」にグサッ。アラサー女性が笑えない「30歳の壁」と「若さの価値」
このところ、SNSで「平成一桁ガチババア」という言葉をよく見かける。これは平成元年〜9年（1989〜1997年）に生まれた世代を指すX（旧Twitter）のスラングらしい。28歳から36歳あたり、まだまだ若い年代だから単なるジョーク、ネタかと思っていた。
自虐で使って楽しんでいる人が多そうではあるが、中には深刻に受け止めている人もいるようだ。
そう言うのはリオさんだ。30歳を越えたとき「ああ、ついに30代に入ってしまった」と落ち込んだというが、それで吹っ切れたような気持ちにもなり、ふと気づいたら30代半ばになっていた。
年齢を経ることに対してネガティブな気持ちになったり、人を否定的に見るようになる習慣はいまだに残っている。誰だって平等に年をとるのに、若いことに価値を置くのはもはや日本の風習としか思えない。
いつまでたっても「30歳の壁」は女性にとって高く厚いのだろうか。
江戸時代には、数え20で年増、25で中年増、30で大年増と呼ばれていたし、バブルのころは25歳は「売れ残りのクリスマスケーキ」と言われたものだ。「結婚」が女性の人生において最重要事項だった時代は、年齢が大きな要素だったのかもしれない。
だが今はそういう時代ではないはず。それでも女性と年齢を結びつけ、若いことがいいことだとする価値観はなくならない。それを逆手にとって、世に問う意味合いも含めての「平成一桁ガチババア」ということであれば、それはそれで興味深いのだが果たして……。
更年期を越えれば、今度は白髪やシミ、たるみなど美容的にも衰えが見えてきて、鏡を見たくなくなることもある。「40代は若かったなあ」と思い返したりもするのだ。
「そう、それで10代のころ、40代の先輩をクソババアと心の中で罵ったことを後悔するわけですよね」
会社を経営するミチヨさん（60歳）はそう言って笑った。50代以降は健康に重きを置くしかなくなり、「若さ」への執着は手放したそうだ。
「50代あたりで病気をするかどうかによるのかもしれません。病気1つしたことのない友人は、還暦を迎えてやたらと美容にはまっています。私自身、50代で大きな病気をしたので、もう美容なんてどうでもいいわという感じなんですが」
若さへの執着から、健康への執着にシフトしたとミチヨさんは笑う。人はいくつになっても、何かに執着するとも言えそうだ。
ジョークと受け取らない人がいるかもしれませんし、ババアだからという遠慮が働いたら、その人らしさがなくなってしまう」
多様性だの個性だのと表向きは言っているが、突出しない限り「出る杭は打たれる」のが今の社会。それを恐れて遠慮する女性が増えることが懸念だとミチヨさんは言う。
「私は私で何が悪い。理屈ではなく、体感でそう思う女性たちが多くなればいなと思っています。そのためにも自分らしく、自分の生き方を貫くことが必要で、若い人にはとにかく他人の目を気にするな、他人の評価を気にするなと言っていますが、なかなかすんなり受け止めてはもらえない。それが私自身の課題でもありますね」
平成一桁ガチババアは、いずれ令和一桁ガチババアと変わっていくのだろう。いつの世も、この国においては女性への評価が年齢と共にあることを変えようがないのだろうか。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
