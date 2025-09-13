転倒した娘「いつもと違う」いつまでも泣きやまない理由は？【ママリ】

大人でも、たった1回の失敗でそれまでできていたことができなくなることってありますよね。それが小さな子どもであればなおさら恐怖を感じることでしょう。過去に配信し反響があったものを再編成しています。まろさんによる作品『2歳の娘が歩かなくなった話』第1話をごらんください。

まろ(@maromrt)さんの娘・メメちゃんは体を動かすことが大好きでした。しかしいつものように走っていると、転んでしまい……。

大胆に転んでしまったまろさんの娘・メメちゃんですが、足を地面につけた途端あんなに拒否するなんて、かなり痛みがあるようにも見えます。最後のコマには「メメ、また歩くようになるよね…？」という不穏な言葉が。



子どものケガは見た目ではどの程度のものかわかりにくく、泣き続ける子どもの様子から「重傷なのでは」と不安になることはありませんか。そんなときはまろさんのように、いったん病院で診てもらうのがよいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）