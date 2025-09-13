「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（１３日、住之江）

１号艇で人気を集めた馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝がイン速攻で快勝。通算では６６回目の優勝を、Ｇ１８回目の優勝で飾った。２着は峰竜太（佐賀）、３着には地元の松井繁（大阪）が続いた。

馬場が堂々のイン逃げで快勝。伝統ある高松宮記念のビッグタイトルを勝ち取った。優勝戦を前に、３６号機の整備に着手。「後輩の丸野（一樹）くんに少しアドバイスをいただいて、ペラも思い切って叩いた。一番感触は良かったですね」と上位級の足はさらに進化。松井がコース奪取に動いたが、他が抵抗して結局、深いイン戦となったが「プレッシャーはあったけど、自分を信じていった」と“国宝”級のターンであっさりと１Ｍを支配。悠々自適の独走で勝利のゴールを駆け抜けた。

終わってみれば８戦７勝という抜群の内容。惜しくもパーフェクトＶは逃したが、「パーフェクトはできないところが僕らしいかな」と苦笑いも、今節は初日ドリーム戦を差しで制し、序盤から予選街道で白星を荒稼ぎ。ラストも完勝で締めくくった。

優勝賞金１１００万円を上積みし、獲得賞金ランキングは５位に浮上。年末のＳＧ・グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）に向け、好条件は整ってきた。「ＳＧ・メモリアル以降の戦いが重要になると思っていたので、Ｇ１戦線の一発目で結果が出せて良かった」と好内容に胸を張った。

次走は１７日から地元でびわこ周年に乗り込む。７月はＧ２・全国ボートレース甲子園で優勝を飾り、スランプから大復活。「あれで完全に流れは変わりましたし、早く守田（俊介）さんに恩返しをしないと」と馬場の復活劇をサポートした、頼もしい先輩とのレースが待ち遠しい。輝きを取り戻した湖国の大エースが、Ｇ１でも歓喜の勝利を届けてくれるだろう。