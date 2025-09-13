お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が13日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）にゲスト出演。「一生頭が上がらない」という人気モデルと共演した。

この日は、パーソナリティーの藤田ニコルとともに、“パンサー向井 TBS入館証事件”についてトークを展開。

この事件とは、向井が街中でTBSの入館証を落としてしまい、それを偶然、愛犬との散歩中だった藤田が発見。奇跡的な偶然によって、藤田が向井に入館証を無事届けることができたというエピソードだ。

藤田はこの出来事を8月30日放送の同番組でも語っており、「人生で一番いい落とし物を拾った」と振り返っていた。

今回の放送では、藤田がこの縁もあって向井に出演をオファー。向井は「一生頭が上がらない…企業によってはクビになってる可能性もありますからね」としみじみ話す。

藤田は「TBSの番組にたくさん出てる向井さんにとって、入館証って命みたいなもんじゃん」とコメント。これに向井は、「あまり言いすぎると罪が重くなっちゃうんですけど、それくらい大事なもの」と苦笑しつつ、改めて藤田に感謝していた。