元阪神、オリックス投手の能見篤史氏（46）が、12日に更新された和田毅氏（44）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。大阪ガス時代について語った。

鳥取城北高時代に平安・川口知哉、水戸商・井口慶とともに「高校左腕三羽ガラス」として注目されていた能見氏。大学からもスカウトがあったが「お金もらえて野球できるっていうのは魅力的だな」と感じ、大阪ガスへ入社した。

和田氏にどういう仕事をしていたのかと聞かれると「ガス会社なので、基本的に修繕をする」とし「お客さまから“ちょっとガスの臭いするんですけど”って言われたらサイレン鳴らして行くやつ。緊急のやつ」と説明した。

さらに一番危険だった現場でのエピソードを回顧。マンションからの通報で急行し「ガスの臭いがすっごいするんですよ。爆発の危険性があるので、避難勧告して警察消防呼んで」。部屋に突入すると「物凄いガスの臭いがして、ガス栓が開いてた。でも、おじいちゃんが中から出てきて、臭いに気付いてないんですよ。良かったのは、たばこ吸われてなかったので。火を付けたらアウトでしたよ」と説明。和田氏は「カチッとやった瞬間爆発ですか？サラッと言われてますけど結構とんでもないこと言ってますよね」と苦笑いだった。