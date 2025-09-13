¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡¡Àµ¼°¤ËSTARS²ÃÆþ¡Ö¤´½êË¾¤Ê¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿ºÇ¶¯³°¹ñ¿Í¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£±£³Æü¤Î¿·³ãÂç²ñ¤Ç£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¥Ó¡¼¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Î±©Æî¡¢ÈÓÅÄº»Ìí¡¢¸þ¸åÅí¡¢É±¤æ¤ê¤¢¤ÈÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡õ°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡õ¿å¿¹Í³ºÚ¡õ¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¡õ¶êÎï¤µ¤ä¤«¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥Ó¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â±©Æî¤é¤È¹¥Ï¢·¸¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÍÍ»Ò¡£»î¹çÃæÈ×¤Ë¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ó£µ¿Í¤Ç¤µ¤¯¤é¤ò°Ï¤ß¥Á¥ç¥Ã¥×¤òÍð¤ìÂÇ¤Ä¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼«·³¤ÎÈÓÅÄ¤¬¶êÎï¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¿âÄ¾Íî²¼¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥Ó¡¼¤ÏÈÓÅÄ¤Ë¶î¤±´ó¤ê¾¡Íø¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ÎÃç´Ö¤È¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢Âç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï±©Æî¤«¤é¡Ö¥Ó¡¼¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¤â¤·£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ë¥Ó¡¼¤ò¤´½êË¾¤Ê¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òÌ¥¤»¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸þ¸å¤«¤é¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ó¡¼¤Ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈºÆÅÙ²ÃÆþ¤òÂ¥¤µ¤ì¡¢¥Ó¡¼¤Ï¡Ö£Ï£Ë¡ª¡¡»ä¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÏ·ÊÞ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËºÇ¶¯¤ÎÃç´Ö¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£