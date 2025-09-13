世界を魅了した陶芸家ルーシー・リー　苦難を超えて築いた美

20世紀を代表する英国の陶芸家ルーシー・リー。オーストリアに生まれた彼女は、ウィーン工芸美術学校から陶芸の道を歩み始める。だが1938年にナチス・ドイツのオーストリア併合につき亡命を余儀なくされ、英国に移住。ロンドンで当時の美術や東洋陶磁に触れた彼女は、しなやかで優美な形と繊細な色彩の陶芸を生み出すこととなった。

ヨーロッパと日本、双方の視点から陶芸家ルーシー・リー作品をひもとく

本展は10年ぶりとなるリーの大回顧展。国立工芸館に寄託された井内コレクションを中心に、交流のあった作家の作品も交えつつ、彼女の作品の本質を探る内容となっている。

展覧会は全4章立て。1章ではリーの初期作品とともに、ウィーン工房の創設者のひとりヨーゼフ・ホフマンなど同時代に活躍した作家の作品を展示。2章、3章ではロンドン移住後、イギリス陶芸界の中心的役割を担っていたバーナード・リーチや、当時のイギリス陶芸家が影響を受けていた東洋の作家・濱田庄司らの作品も紹介する。また4章は当時の美術のエッセンスを吸収し、自らのスタイルを確立した1970年以降の作品がトリを飾る。

優美で繊細なリーの作品はどのように生まれたのか。本展を見れば、東西の作家から受けた影響を昇華した彼女の感受性にも驚くはずだ。

ルーシー・リー《白釉鎬文花瓶》 1976年頃 国立工芸館蔵 撮影：品野塁

ルーシー・リー《鉢》 1926年頃 個人蔵 撮影：野村知也

ルーシー・リー《ピンク象嵌小鉢》 1975‐79年頃 国立工芸館蔵 撮影：アローアートワークス

ルーシー・リー《黄釉鉢》 1958年頃 井内コレクション（国立工芸館寄託） 撮影：品野塁

Information

移転開館5周年記念 ルーシー・リー展‐東西をつなぐ優美のうつわ‐

国立工芸館 石川県金沢市出羽町3‐2 開催中〜11月24日（月）9時30分〜17時30分（入館は閉館の30分前まで） 月曜（9/15、10/13、11/3・24は開館）、9/16、10/14、11/4休 一般1200円ほか TEL. 050-5541-8600（ハローダイヤル）