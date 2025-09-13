この秋の必需品！キャッチーな着こなしが叶う「ピスタチオグリーン」コーデ＆アイテムを厳選♡

この秋は、少女とオトナを両立するトレンドカラーや、それぞれで変えるべき配色テクニックを参考に、新たな色に挑戦してみて♡ 今回は、村瀬紗英・加藤ナナとともに、洗練された印象を与える「ピスタチオグリーンコーデ」をご紹介します！あそび心たっぷりなアイテムでおしゃれの幅を広げてみては？

PISTACHIO GREEN あそび心たっぷりに着こなす 洗練された印象を与えるピスタチオはこの秋マスト！チュールやキラキラなどキャッチーな着こなしにもフィットするTHEコナレカラーの代表です。

Cordinate オトナと少女のピスタチオグリーンコーデ 〈右〉【少女】ナナのコーデ Kフェミニンなスポコーデは旬色がよく似あう♡ 〈左〉【オトナ】紗英のコーデ スパンコールの輝きに負けない華やかピスタチオ。 〈右・ナナ〉ドローストリングスカート 11,990円／SELFIST リボンつきロングTシャツ 11,550円、サングラス 5,720円／ともにNarcissus シュシュ 8,800円／Chapeau d'O 東急プラザ銀座店 スニーカー 2,990円／GU〈左・紗英〉チュールレイヤードニット 10,450円／JILL by JILL STUART スパンコールスカート 26,400円／The Girls Society イヤリング 27,000円／アビステ バッグ 7,590円／カシュカシュ（アンビリオン）ローファーパンプス 3,680円／VIVIAN COLLECTION

Item 【Lumier】ツータックパンツ 膨張して見えがちな淡いトーンのピスタチオ。タックプリーツが美脚見えもしっかりカバー。 ツータックパンツ 7,920円／Lumier

Item 【SELFIST】チュールビスチエ 映えなデザインにひと目ぼれ。この秋もレイヤードコーデは大活躍！ チュールビスチエ 5,500円／SELFIS 撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ

加藤ナナ

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子