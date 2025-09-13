この秋の必需品！キャッチーな着こなしが叶う「ピスタチオグリーン」コーデ＆アイテムを厳選♡
この秋は、少女とオトナを両立するトレンドカラーや、それぞれで変えるべき配色テクニックを参考に、新たな色に挑戦してみて♡ 今回は、村瀬紗英・加藤ナナとともに、洗練された印象を与える「ピスタチオグリーンコーデ」をご紹介します！あそび心たっぷりなアイテムでおしゃれの幅を広げてみては？
PISTACHIO GREEN
あそび心たっぷりに着こなす
洗練された印象を与えるピスタチオはこの秋マスト！チュールやキラキラなどキャッチーな着こなしにもフィットするTHEコナレカラーの代表です。
Cordinate オトナと少女のピスタチオグリーンコーデ
〈右〉【少女】ナナのコーデ
Kフェミニンなスポコーデは旬色がよく似あう♡
〈左〉【オトナ】紗英のコーデ
スパンコールの輝きに負けない華やかピスタチオ。
Item 【Lumier】ツータックパンツ
膨張して見えがちな淡いトーンのピスタチオ。タックプリーツが美脚見えもしっかりカバー。
Item 【SELFIST】チュールビスチエ
映えなデザインにひと目ぼれ。この秋もレイヤードコーデは大活躍！
撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ
加藤ナナ
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子