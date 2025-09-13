「好きだったけど」洒落っ気のない妻と価値観が合わない…夫の葛藤｜妻は娘に無頓着【ママリ】

この漫画は、神谷もち(＠神谷もち)さんの友人・竹子が子育てを通して「無意識のうちに親の価値観を刷り込まれて育った」と気づくまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻は娘に無頓着』第4話をごらんください。

妻の竹子はフリマサイトでボロボロのベビー服を購入していました。夫のしんごは、かわいい一人娘に汚い洋服を着せることに抵抗を感じ、竹子にやんわりとやめてほしいと伝えます。しかし、妻は「使い捨てくらいがちょうどいい」と夫の話に耳を傾けてくれません。

©神谷もち

竹子は自分がおしゃれに興味がなく、娘のさつきにも「かわいい洋服を着せたい」という思いはないようです。



一方、しんごは一人娘にかわいい洋服を着せてあげたいという気持ちと、妻に反論できないもどかしさで葛藤しています。

（配信元: ママリ）