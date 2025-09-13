『透明人間』のリー・ワネル監督とブラムハウス・プロダクションズが再タッグを組み、クラシック・ホラー『狼男』をリブートした『ウルフマン』が日本上陸。残念ながら劇場公開はされず、10月22日(水)にブルーレイ＋DVDセットでリリースされることが決定した。

失踪していた父の死亡通知を受け取り、遠く離れたオレゴン州郊外にある実家を相続したブレイク。キャリアウーマンである妻シャーロットとの結婚生活に綻びを感じていたが、休暇を取るように説得し、幼い娘ジンジャーを連れて家族で実家の農場へと向かう。しかしその道中、謎の生物に襲われてしまう。辛うじて実家に逃げ込むが、夜が更けるにつれ、ブレイクは得体の知れない生き物に変わり始める……。

異変が起きる主人公ブレイクを演じるのは『ポゼッサー』『イット・カムズ・アット・ナイト』のクリストファー・アボット。その妻シャーロットを『肉』『ロイヤルホテル』のジュリア・ガーナーが演じる。

ブルーレイ＋DVDには、リー・ワネル監督による本編音声解説のほか、未公開シーンやメイキングなど30分以上の映像特典を収録。Amazonでの購入特典として、ビジュアルシート3枚セットが付属する。

観られるのは嬉しいけれど、先日発表された『M3GAN／ミーガン 2.0』の日本公開中止に続いて、ブラムハウス作品が劇場公開されないのはちょっと寂しいところ。

『ウルフマン』ブルーレイ＋ＤＶＤセット

2025年10月22日(水)発売

※レンタルDVD同日リリース

【価格】5,390円(税込)

【特典】

■映像特典

・新たな怪物の誕生

・狼男のデザイン

・実写が生み出す恐怖

・音と視覚の悪夢

■音声特典

・監督/共同脚本 リー・ワネルによる本編音声解説