ワコールの新作ブラトップ登場♡ジュニア向けAirスルーで快適に

成長期のジュニア世代にとって、快適さとフィット感を両立したインナーは大切な存在。「ワコール ジュニア」から登場した[Airスルーブラトップ for ジュニア]は、ラクなつけごこちはもちろん、ズレにくさや通気性にもこだわった一着です。中高生のリアルな声を反映し、成長期の体型に寄り添う設計で誕生したこのブラトップ。学校生活から休日のおしゃれまで、毎日をもっと心地よく過ごすための新しい選択肢になりそうです♪

ワコールのジュニア用ブラトップ誕生

「ワコール ジュニア」から2025年8月28日に発売される[Airスルーブラトップ for ジュニア]は、中高生の声に応えた専用設計が魅力。

アンダーバスト部分には「NANOテープ」(※2)を採用し、カップがズレ上がりにくい仕様に。

さらにカップ部分は通気性のよい素材で、ムレを軽減。細リブ素材の身生地は透け防止にも役立ち、1枚でもインナーとしても使える万能さが特徴です。

カップの悩みに応える快適設計

ワコールの調査(※1)では、約45％の中高生が「ブラトップを持っている」と回答。一方で「フィット感が弱い」「カップがズレ上がる」といった悩みも明らかになりました。

今回の新作はその声に寄り添い、成長期の体型に合ったカップ設計を実現。ズレにくく安定感があり、通気性抜群でさらりと快適な着ごこちを叶えます。

調整可能な2WAYストラップでクロスバックにもできるのも嬉しいポイント♡

商品ラインナップと詳細情報

Airスルーブラトップ for ジュニア



価格：4,840円（税込）

サイズ：S／M／L／LL（カラー：BL／GY／IV）

※カラーによってサイズ展開が異なります。

ジュニア世代に寄り添う新しい一着

「ラクにつけたいけど、しっかりフィットしてほしい」そんな願いを叶える[Airスルーブラトップ for ジュニア]。

ズレにくさや通気性を備えた専用設計で、成長期のデリケートな体に優しく寄り添います。日常生活はもちろん、運動やおしゃれも快適に♡

ワコールならではの技術で、ジュニア世代の毎日をもっと自信に満ちたものへ。