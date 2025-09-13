◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）

ソフトバンクが執念の逆転勝利を収め、優勝マジックを一つ減らして13にするとともに、4年連続のクライマックスシリーズ進出を決めた。

自身5連勝中で臨んだ先発の上沢直之が四死球を与えて走者を出しながら、味方の好守にも支えられて5回まで無安打投球。6回1死から西川龍馬に初安打を許し、次打者を四球で歩かせたが、後続をゴロ二つで仕留めて先制点を許さなかった。7回も先頭の太田椋に右前打を打たれたが、あと1本を許さず無失点。力強いガッツポーズを見せながら、7回2安打2失点でマウンドを降りた。

しかし打線は2、5、6回と得点圏まで走者を進めながら、あと1本が出ず。上沢に勝ち投手の権利を与えることができなかった。

0―0の均衡が破れたのは8回。ソフトバンクの2番手松本裕樹が連続四球で無死一、二塁のピンチ。頓宮裕真が犠打を失敗し、補ゴロ併殺で2死二塁としたが、続く西野真弘に左翼線二塁打を浴びて先制点を許した。松本裕は16試合ぶりの失点となった。

ただでは終わりたくないソフトバンクは0―1で迎えた9回、オリックスの守護神マチャドを相手に先頭の近藤健介が遊撃への内野安打で出塁。中村晃の右前打などで無死二、三塁とすると、牧原大成が左翼への犠飛を放って追い付いた。

その後も栗原陵矢の右前打で1死一、三塁とすると、海野隆司の打席でマチャドの一塁へのけん制が悪送球に。代走で送られていた三塁走者の野村勇が本塁に生還し、勝ち越した。