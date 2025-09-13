＜速報＞首位の松山英樹が3日目ティオフ 3オン1パットでパー発進
＜BMW PGA選手権 3日目◇13日◇ウェントワースC（イングランド）◇7267ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアー旗艦大会の第3ラウンドが進行している。トータル12アンダー・単独首位で2日目を終えた松山英樹が、日本時間午後9時9分に1番パー4からティオフを迎えた。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに？ 松山英樹のスイング変化
ティショットはフェアウェイ左へ。2打目をグリーン左のラフに運ぶと、続くアプローチをしっかりと寄せてパー発進となった。松山と並ぶ首位にバーディ発進を決めたビクトル・ホブラン（ノルウェー）とルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）。1打差4位にジャスティン・ローズ（イングランド）が続いている。桂川有人は11ホール消化時点で2つ伸ばし、トータル6アンダー・28位タイにつけている。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル3アンダー・58位タイ。今季のPGAツアー年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）はトータル1アンダー・64位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は900万ドル（約13億2901万円）。優勝者には153万ドル（約2億2593万円）が贈られる。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに？ 松山英樹のスイング変化
