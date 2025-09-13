3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが12日、都内で開催された『青森県･長野県合同 グリーンアップル大使任命式』に登場。大森元貴さんが大使への意気込みを語りました。

2025年で、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE。今回、りんご市場の全体の活性化を目指し、日本のりんご生産量上位を占める青森県と長野県の『グリーンアップル大使』に任命されました。

イベントで、自身のバンドと青りんごの共通点を聞かれた若井滉斗さんは「見ての通り青りんごのようにフレッシュな3人なので、そこは共通点かなと思います」と自信たっぷりに話し「僕らの楽曲も青りんごと同じように様々な味があるので、ぜひ幅広く味わっていただけたらうれしいなと思います」とコメントしました。

■大森元貴 大使就任に「十数年前結成した日は思わなかった」

イベントでは青りんごクイズに挑戦したり、実際に青りんごを食べたりするなど、魅力を発信した3人。藤澤涼架さんは「今日実際に僕らも青りんごを改めていただいて、これはたくさんの方々にもっと知っていただきたいなと思いました」とアピールしました。

そして、大森さんは改めて『グリーンアップル大使』という肩書きについて「まさか、青りんごを背負うことになるとは、十数年前結成した日は思わなかった。ライブハウスに何人も呼べなかったころは全くそんなこと想像もしてなかったんですけど」と感慨深く語り「青りんごの良さを、Mrs. GREEN APPLEの良さを、僕らがまず楽しく活動することがなによりも届けるすべだと思っておりますので、楽しんでこれからも精進していきたいと思います」と意気込みました。