気象台は、午後10時12分に、洪水警報を喜茂別町に発表しました。

石狩地方では、土砂災害や暴風に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。後志地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■岩見沢市

□大雨警報

・浸水

14日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 13日夜遅く



■美唄市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

14日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 13日夜遅く





■三笠市□大雨警報・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 13日夜遅く■千歳市□大雨警報・土砂災害14日明け方にかけて警戒・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 13日夜遅く□暴風警報14日明け方にかけて警戒風向 南最大風速 18m/s■恵庭市□暴風警報14日明け方にかけて警戒風向 南最大風速 18m/s■北広島市□暴風警報14日明け方にかけて警戒風向 南最大風速 18m/s■喜茂別町□洪水警報【発表】14日明け方にかけて警戒■岩内町□大雨警報・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 35mmピーク時間 13日夜遅く