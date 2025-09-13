【洪水警報】北海道・喜茂別町に発表 13日22:12時点
気象台は、午後10時12分に、洪水警報を喜茂別町に発表しました。
石狩地方では、土砂災害や暴風に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。後志地方では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■岩見沢市
□大雨警報
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 13日夜遅く
■美唄市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 13日夜遅く
□大雨警報
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 13日夜遅く
■千歳市
□大雨警報
・土砂災害
14日明け方にかけて警戒
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 13日夜遅く
□暴風警報
14日明け方にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■恵庭市
□暴風警報
14日明け方にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■北広島市
□暴風警報
14日明け方にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■喜茂別町
□洪水警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
■岩内町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 13日夜遅く