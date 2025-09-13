陸上の世界選手権初日（１３日、東京・国立競技場）、男子１００メートルで日本勢は本来の力を発揮することができなかった。

２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は序盤の失速が響き、１０秒３７の７組７着で予選落ち。大観衆の雰囲気は「本当に歩いて中に入った瞬間から鳥肌が立った」というが、本来の走りとは程遠かった。「本当にもったいないことをした。中盤の動きが長くなって後半に失速した」と悔しさをにじませた。

日本選手権覇者で、８月に８年ぶりの９秒台をマークした桐生祥秀（日本生命）は１０秒２８の３組５着で予選落ち。「自分のふがいなさが出た。予選でつまずいてしまった」と悔しさをにじませつつも「まだリレーもあるのでしっかり準備したい」と気持ちを切り替えた。

初出場の守祐陽（大東大）も１０秒３７で１組７着に終わった。「大きな声援をもらったが力に変えることができなかった。これから競技人生があるので今後につなげていきたい」と振り返った。

同種目の男子日本勢は無念の全滅。ファンからは「スター揃いなだけに残念」「１００メートル全滅か〜残念」「日本勢全滅してて泣いた」「準決まではいけると思ってたんだが…」と悲しみの声が広がっている。