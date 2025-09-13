¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¡¡IWGPÀ¤³¦²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤ò¶§´ï¤Ç£Ë£Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤Îº¹¤À¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£³Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤¬£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤ò¹éÌä¤Î´Û¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£²Æ¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Àï¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëÀ®ÅÄ¤Ï¡¢£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢£Ó£È£Ï¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´äÎÍÊ¿¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¤È¤Î£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥°¤òÁ°¤Ë£Ó£È£Ï¤¬¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤ò¡Ö£Ô£Í¥ÉÅÄ¼Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÓÞ¾Ð¡£ÅÜ¤Ã¤¿£Ô£Í£Ä£Ë¤Î´ñ½±¤Ç»î¹ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£À®ÅÄ¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤È¥·Îõ¤Ê¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥á¥¤¥ä¡¼¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¡¢Äã¶õ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Èµ»¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Éé¤±¤¸¤ÈÉ¨½½»ú¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤·¹Ê¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¡¢¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡££Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤¬µÞ½ê¹¶·â¡¢ÍµÆóÏº¤¬¥±¥¤¥ó¹¶·â¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ®ÅÄ¤¬ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¡Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥Ë¡¼¥É¥í¥Ã¥×¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¤â¥¶¥Ã¥¯¤È¾ì³°ÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥ß¥¹¥ÈÊ®¼Í¡¢¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¹¶·â¤Ê¤É°¹Ô»°Ëæ¤À¡££Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤ÈÍµÆóÏº¤¬±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤ò¡¢²þÂ¤¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤Ç£Ë£Ï¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ï´ÑµÒ¤Î¡Öµ¢¤ì¡×¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.à¥¯¥½³°¿Í¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óá¥³¥é¡£¤³¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤Îº¹¤À¤è¡£¤Æ¤á¤¨¤¬²¶¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¿À¸Í¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï»¥ËÚ¤È°ì½ï¤À¡£¤½¤Î¥Ù¥ë¥È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï²¶¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡¢ÇÏ¼¯ÌîÏº¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£¿À¸Í·èÀï¤¬É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¿¡£