◆世界陸上 第１日（１３日、東京・国立競技場）

オープニング種目の男子３５キロ競歩で今大会日本男子最年長の勝木隼人（３４）＝自衛隊体育学校＝が２時間２９分１６秒で初の銅メダルを獲得した。３４歳でのメダル獲得は競歩界最年長で、１１年テグ大会で男子ハンマー投げ・室伏広治の３６歳３２５日に次ぐ歴代２番目の年長記録。競歩日本勢の表彰台は６大会連続。１９９１年以来、３４年ぶり２度目の開催となった東京大会で、日本勢のメダル第１号となった。２大会連続メダリストの川野将虎（２６）＝旭化成＝は１８位。

勝木の母校、東海大の両角速駅伝監督（５９）が日本勢メダル１号を祝福した。０９年に箱根駅伝を志して入学したが、２年時に競歩転向。３年時の１１年、駅伝監督に就任した両角氏は、２年間を同じ中長距離競歩ブロックで過ごした勝木の不屈の人柄を明かした。

「やる気・元気・勝木」などと言われてますが、実は、そんなキャラではありません。どんな困難があっても絶対に諦めない不死鳥のような男です。

高校時代は５０００メートル１６分台の選手でしたが「箱根駅伝を走りたい」という強い意志を持って東海大を選んだ、と聞きました。しかし、練習をやり過ぎて故障の連続。２年になり、マネジャーをやりながら競歩を掛け持ちで始めたということです。勝木の３年時に私は東海大の駅伝監督に就任。３年時はアパート生活でしたが、４年時は私の判断で長距離選手の寮に入れて、毎日、食事は寮で食べてもらうようにしました。

代表に内定した後、「センターポールに日の丸を！」と激励のメッセージを送ると「絶対に掲げられるように力をつけます！」と返信がありました。銅メダルは見事。でも、満足していないはず。次の２７年の世界陸上、２８年の五輪では「センターポールに日の丸」を実現するために、ひたすらに歩き続けるでしょう。（東海大陸上競技部駅伝監督）