１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

【新華社瀋陽9月13日】中国遼寧省瀋陽市の抗米援朝烈士陵園で13日、第12次引き渡しで韓国から帰還した中国人民志願軍烈士の遺骨の埋葬式が行われた。国のために異国で戦い犠牲になった志願軍烈士30人が埋葬された。

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／張永進）

１３日、中国人民志願軍烈士の遺骨の埋葬式。（瀋陽＝新華社記者／張永進）

１３日、遺骨埋葬式で１２発の弔銃を発射し、敬意を表す儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／張永進）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／張永進）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／楊青）

１３日、遺骨埋葬式で弔銃を発射し、敬意を表す儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／楊青）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／楊青）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／楊青）

１３日、埋葬式で烈士の遺骨を納めたひつぎに一礼する参列者。（瀋陽＝新華社記者／楊青）

１３日、中国人民志願軍烈士の遺骨の埋葬式。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、中国人民志願軍烈士の遺骨の埋葬式。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、烈士の名前が刻まれた壁の前で献花する将兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

１３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）