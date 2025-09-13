※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との不適切な関係を疑われ離婚の危機に直面しますが、実際に関係をもっていたのは藤枝と芹でした。後日、芹に無視された草太は内心安堵し、芹が惹かれていたのは肩書きのある自分だったと確信します。一週間前に退職届を提出していた草太は、妻からの応援に奮起し、信頼回復を誓います。その頃芹は藤枝との同棲話をなかったことにするため、夫へ「慰謝料完済まで住まわせてほしい」と提案。しかし夫は「見通しも立ってないのに図々しい」と一喝し、1週間以内の退去を命じます。こうして芹は自らの言葉で猶予を失い、新居探しを急がざるを得なくなるのでした。



■一週間だなんて急すぎる…！

■同棲計画を勝手に進める藤枝に言葉を失う…！■電話は一方的に切れてしまい…芹は、夫から「一週間以内に家を出ろ」と突きつけられ、必死に無理だと訴えますが、夫の意思は揺らぎません。ホテルにでも泊まればいいという冷たい一言に、反論の余地もなく追い詰められてしまいます。そんな中、藤枝からの電話が鳴り響き、「2人で住むアパートを契約する」と、芹の意思を無視して同棲に向けた話を勝手に進めていることが告げられます。出口の見えない状況の中、はたして芹はどの道を選ぶのでしょうか――。(スズ)