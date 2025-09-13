大和（菊池風磨）が武蔵（櫻井翔）を裏切る！「そこまでです、武蔵刑事」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』の第9話が9月13日に放送された。

■「闇のデータ保管庫」が開く

第9話は、妖が屋代（高橋克典）と奄美（戸次重幸）の生体認証を使い、7.5階の扉を解錠。扉の奥は、傀儡子（くぐつし）が隠蔽してきた犯罪の証拠を残す「闇のデータ保管庫」だった。

屋代が息を引き取るなか、闇のデータ保管庫のデータを使って権力を操ってきた傀儡子の正体を突き止めた武蔵に「そこまでです、武蔵刑事」と大和（菊池風磨）が襲い掛かる。そして伊吹（加藤清史郎）がカメラに向かって「私たちの本当の標的は…テレビの前にいるあなた、です」と告げる、という展開だった。

そして、次週9月20日放送の第10話ですべての謎が明らかになる。最後にこれまで見た景色がガラッと変わる、驚愕の最終回をお見逃しなく。

また、最終話の放送後から『放送局占拠』Huluオリジナルストーリー（全2話）が配信されることが決定した。詳細は、最終話放送後に発表される。

■第10話（最終回）あらすじ

「そこまでです、武蔵刑事」。すべてを裏で操る「傀儡子」の正体を突き止めた武蔵（櫻井翔）。しかしその直後、バディを組んだはずの青鬼・大和（菊池風磨）が本性を現し、武蔵にナイフを突きつける。「銃を渡してください、武蔵刑事」。武蔵に協力すると見せかけ、土壇場で裏切った大和。その目的は？

一方、爆死の危機が迫る人質たち。恐れをなした都知事候補・沖野（片岡礼子）が、ついに重い口を開いた。「傀儡子は…屋代警備部長です！」。しかし、屋代（高橋克典）は、がしゃどくろ（瞳水ひまり）に撃たれ裕子（比嘉愛未）の懸命の処置もむなしく息をひきとった。叔父を亡くした本庄（瀧内公美）は怒りに震え、指揮本部には衝撃が走る…。

そんななか、般若・伊吹（加藤清史郎）が最後の放送を開始。傀儡子は本当に屋代なのか!? そして伊吹が仕掛けた“最大の装置”が発動する。武蔵が突き止めた真相とは？

■番組情報

日本テレビ『放送局占拠』最終話

09/20（土）21:00～

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

製作著作：日本テレビ

