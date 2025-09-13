次回9月20日（土）よる9時に第10話（最終回）を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

本日9月13日（土）は第9話を放送した。テレビ日本の7.5階にある扉の施錠には、警備部長の屋代（高橋克典）と奄美（戸次重幸）の生体認証が必要であることを伊吹（加藤清史郎）に突き止められる。そこは“傀儡子（くぐつし）”が隠蔽してきた犯罪の証拠を残す“闇のデータ保管庫”だった。

一方、凶弾に倒れた屋代を裕子（比嘉愛未）は懸命に処置をするが、奮闘もむなしく本庄（瀧内公美）の目の前で息を引き取った。スタジオでは“死の記者会見”が開かれ、奄美、沖野（片岡礼子）、真鍋（宮部のぞみ）の3名は追い詰められていく。

そして、伊吹を止めるためバディを組んでいた武蔵（櫻井翔）と大和（菊池風磨）だが、“傀儡子”の正体に気づいた武蔵に大和は襲いかかる。

●最終回は9月20日（土）よる9時放送

「そこまでです、武蔵刑事」――。すべてを裏で操る“傀儡子”の正体を突き止めた武蔵。しかしその直後、バディを組んだはずの“青鬼”大和が本性を現し、武蔵にナイフを突きつける――「銃を渡してください、武蔵刑事」。武蔵に協力すると見せかけ、土壇場で裏切った大和。その目的は…!?

一方、爆死の危機が迫る人質たち。恐れをなした都知事候補・沖野が、ついに重い口を開いた――「傀儡子は……屋代警備部長です！」。しかし、屋代は、“がしゃどくろ”（瞳水ひまり）に撃たれ裕子の懸命の処置もむなしく息をひきとった。叔父を亡くした本庄は怒りに震え、指揮本部には衝撃が走る…。

そんな中、“般若”伊吹が最後の放送を開始！“傀儡子”は本当に屋代なのか!? 伊吹が仕掛けた“最大の装置”が発動する…。武蔵が突き止めた真相とは!? 最後、これまで見た景色がガラッと変わる、驚愕の最終回！

●第9話のストーリー（ネタバレあり）公開

ついに“妖”が放送局を占拠した真の狙いが明らかに…第9話のストーリー（ネタバレあり）を公開中。

第9話 ストーリーはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/09.html

●「放送局占拠」概要

日本テレビ系 7月期土曜ドラマ

■チーフプロデューサー 道坂忠久

■プロデューサー 尾上貴洋

■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了

■脚本 福田哲平

■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）

■音楽 ゲイリー芦屋

■制作協力 AX-ON

■製作著作 日本テレビ

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/dbs3/

