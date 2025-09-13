【J２第29節】磐田が今治に１−０勝利。鳥栖は甲府に競り勝ち、いわきが札幌に５発大勝
Jリーグは９月13日、J２第29節の６試合を各地で開催した。
首位の水戸は仙台と対戦。17分に齋藤俊輔のゴールで先制に成功したが、73分に菅田真啓に同点弾を奪われ、１−１の引き分けに持ち込まれる。水戸は４戦勝ちなしと足踏みしている。
長崎は大宮に２−１で勝利。山口蛍の２戦連発弾で先手を取り、一時は同点に追いつかれるも、エジガル・ジュニオが勝ち越し弾。長崎は５連勝を達成し、勝点（54）で水戸に並んだ。
いわきは、２人の退場者を出した札幌を相手に５−１で大勝。磐田は今治を１−０でくだし、鳥栖は甲府に３−２で競り勝つ。藤枝対大分は１−１で勝点１を分け合った。
J２第29節の結果と予定は以下のとおり。
▼９月13日開催分
札幌 １−５ いわき
仙台 １−１ 水戸
藤枝 １−１ 大分
甲府 ２−３ 鳥栖
大宮 １−２ 長崎
磐田 １−０ 今治
▼９月14日開催分
秋田 19:00 愛媛
山形 19:00 富山
山口 19:00 千葉
▼９月15日開催分
熊本 19:00 徳島
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
