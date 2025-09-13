「そろそろ服買おうかな、、」→【ユニクロ】が正解かも！ 秋色がおしゃれ♡「シャツアイテム」

そろそろ秋服を揃えたい時期。一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれる秋色が狙い目です。今回は【ユニクロ】から、ワインカラーのチェックシャツとブラウンカラーのシャツワンピースをピックアップ。一枚でもレイヤードでも着回せるから、秋冬コーデに活躍してくれそうです。

こっくりとしたワイン色シャツで上品見え

【ユニクロ】「ブロードシャツ / チェック」\3,990（税込）

2025年秋冬のトレンドとして注目のチェック柄。ワイン色のチェックシャツなら、秋ムードを高めつつ上品見えも狙えそう。カジュアルにもプレッピーにも着こなしやすく、ベストやジャケットをレイヤードするのもおすすめ。ラウンドヘムでアウトスタイルもおしゃれに決まり、さまざまな着こなしを楽しめそうです。

きちんと感と抜け感を両立したオーバーサイズワンピ

【ユニクロ】「オーバーサイズシャツワンピース」\3,990（税込）

季節感のあるダークブラウンのシャツワンピース。深みのある色味が、上品見えに一役買ってくれそう。きちんと感がありながら、オーバーサイズシルエットでリラクシーな着心地に。ミニ丈のワンピースとして大人可愛く着こなすほか、シンプルコーデの羽織りにもでき、秋の1軍アイテムになりそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M