キタキタキターーーッッ！！【セリア】令和になっても止まらぬ可愛さ♡「ナカムラくんグッズ」

【エンジェルブルー】の「ナカムラくんグッズ」が【セリア】に大集合している様子。令和になってもその可愛さは健在で、平成レトロ感が楽しめるのも魅力。持ち歩くたびに気分まで上げてくれそうです。今回はナカムラくんデザインのアイテムをピックアップ。身近で使えるものばかり揃えました。

雨の日にも使えそうな「エンジェルブルー ビニールショルダーバッグ」

虹がかかった青空に、ナカムラくんが描かれたこちらのバッグ。平成チックな雰囲気のある、カラフルポップなデザインがキュートです。紐部分はピンクで目立ちやすく、ビニール仕様で雨の日のお出かけにも安心して使えそう。入れた荷物が絵柄によって中身が見えにくいところも魅力的です。

くすみピンクが映える「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」

少しくすんだピンクが可愛らしい、ナカムラくんデザインのポーチ。ギンガムチェックを合わせた華やかなデザインです。チャックは裏面に付いており、ボールチェーン付きでバッグにも取り付け可能のよう。お菓子の袋パッケージのようなビジュアルが、眺めるたびにキュンと心をときめかせてくれそうです。

中身が把握しやすい！「AB & DL PVCラメフラットポーチ」

クリア感が映える中身が把握しやすいポーチ。クリアな中にもさりげなく星柄があしらわれています。横並びでナカムラくんが描かれた、シンプル可愛いデザイン。チャック部分は鮮やかなブルーを合わせていて、バッグの中で目立ってくれそうな使い勝手の良さもうかがえます。かさばりがちな小物の小分けに使ってみてはいかがでしょうか。

バッグのワンポイントに「AB & DL ブラインド ピンバッジ」

コロンとしたフォルムと、ややくすんだ色味が映えるレトロ感が可愛いこちら。小さなピンバッジにナカムラくんが描かれており、裏面はゴールドを合わせた煌びやかなビジュアル。バッグに取り付ければワンポイントとして映えそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによれば「全10種類のアソートタイプ」とのことなので、ぜひナカムラくん狙いでチャレンジしてみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino