女性アイドルグループ「BOCCHI。（ぼっち）」の元メンバーで、インフルエンサーの雪野まゆきが13日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。



雪野は「ご報告」として、「私事ですがこの度、だいすきな人と入籍したことを報告させて頂きます」と発表。お相手については「一般人の同級生」であるとし、「何よりもとにかく仕事熱心でちょっぴり昭和な考えの持ち主な旦那さん」と明かした。



また「1年前の話にはなりますが、アイドル卒業のきっかけと今回の結婚はまったく関係がなくて、卒業は前々から自分自身で考えていたこと、アイドルという職業が本当に大好きだったこと！」と記した。結婚を公表しない選択肢もあるなかで、発表した理由については「どうしても私はファンの方が大好きで、ファンの方に黙っていることが出来なくて、大好きだからこそ自分のことを1番知っていて欲しいのもファンのみんなだから発表することに決めました」と説明した。



今後については「お会い出来るのは、今日のオフ会を気に最後だとは思います」（原文まま）としながらも、「大好きでずっとお世話になっているGDL（所属事務所）には未だ在籍させていただくことになっています」と記した雪野。最後には「今よりもっと素敵な女性になって幸せな家庭を築いていけるように頑張るので見守っていてくださると嬉しいです」と締めた。



自身のインスタグラムでも結婚を発表し、お相手とみられる男性との2ショット写真も公開。インスタグラムの報告文では「これから先は家庭に入り、いまよりもっともっと素敵な女性になれるよう専念して行きたいと思っています」と芸能活動から離れることを示唆していた。



雪野はアイドルグループ「BOCCHI。」の初期メンバーとして、2020年12月からアイドル活動を開始。2024年9月にグループを卒業した。その後はインフルエンサーとして活動していた。



（よろず～ニュース編集部）