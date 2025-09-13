ホームで清水に0-1の完封負け

アルビレックス新潟は9月13日、J1リーグ第29節で清水エスパルスとホームで対戦し、0-1で敗れた。

これで3連敗となり、直近10試合で1分9敗と勝利が遠のくなか、入江徹監督は「失点はしてしまいましたけど、そのあとは積極的に行けていた」と振り返った。

試合は前半16分、MF乾貴士が起点となりながら左サイドから攻め立て、最後はFW郄橋利樹が決めて清水が先制に成功した。

1点を追う新潟も攻勢を強める時間帯を増やしていく。清水がシュート10本だったのに対し、新潟は18本ものシュートを放ったが、最終的にゴールを奪えず、0-1で敗戦となった。

入江監督は試合後のフラッシュインタビューで「いい守備で取れる場面もありましたし、失点はしてしまいましたけど、その後は積極的に行けてたっていうところが、いい形でチャンスを多く作れたと思います」と攻めの姿勢を評価した。

そして猛攻を仕掛けた試合終盤のプレーについて「選手は本当に1点っていうところに対して、全力でプレーしてくれたと思ってますし、本当にあと1歩、もう少しっていうところまで来てたんで、それをどう決めきるか、そこのところかなというふうに思います」と話し、試合をまとめた。（FOOTBALL ZONE編集部）