◆世界陸上 第１日（１３日、東京・国立競技場）

オープニング種目の男子３５キロ競歩で今大会日本男子最年長の勝木隼人（３４）＝自衛隊＝が２時間２９分１６秒で初の銅メダルを獲得した。３４歳でのメダル獲得は競歩界最年長で、１１年大邱大会で男子ハンマー投げ・室伏広治の３６歳３２５日に次ぐ歴代２番目の年長記録。競歩日本勢の表彰台は６大会連続。１９９１年以来、３４年ぶり２度目の開催となった東京大会で、日本勢のメダル第１号となった。２大会連続メダリストの川野将虎（２６）＝旭化成＝は１８位。

今大会日本男子最年長が、意地の銅メダルだ。ゴールまで約１００メートル。表彰台を確信した勝木は力強く両手でガッツポーズし、喜びをかみしめるようにゴールラインを越えた。「メダル獲得という最高の形でレースを終えられた」。コースは１５年北京大会以来の競技場発着。大歓声に包まれながらフィニッシュし「これがテレビで見ていた光景かと。これから良い夢として出てきそう」と満足そうな笑顔だった。

猛暑により、開幕２日前にスタート時間が３０分繰り上げの午前７時３０分号砲に変更された。スタート時の気象条件は気温２６度で湿度は７７％。途中棄権者が１０人出た厳しい戦いで積極的に仕掛けた。「誰が行くかと言ったら自分しかいない。僕がしっかり競歩を盛り上げたい」とスタート直後から先頭で引っ張った。約３２キロ地点では５位まで後退したが、「最後に上げられる自信はあった」と焦らず、粘り強い歩きで目標のメダルを仕留めた。

自信の裏側には万全の暑熱対策があった。夏場は涼しい地域に身を移し、スピードを上げた練習をする選手が多いが、勝木は違う。あえて暑い場所で体を慣らすことを優先した。猛暑で有名な埼玉・朝霞駐屯地内にある陸上競技場で汗を流した。「暑い中でも垂れきらない練習をやってきた」と厳しい練習のラストは必ずペースを上げることを意識し、酷暑でも伸びる歩きを磨いてきた。

東海大卒業後は所属がなく、地元・福岡のコンビニで働きながら一人で競技を続けた苦労人。５歳の長男、３歳の長女の存在が支えで「暑い中でも練習を乗り越えられた」としみじみと明かす。寝る前にいつも「パパ、金メダル取ってね」と言われる日々を経てたどり着いた表彰台。「ずっと心のプラスになっている。金メダルじゃないから、何を言われるか分からないけど」と笑った。

自国開催の世界舞台で日本のメダル第１号になった。「やる気、元気、勝木」がモットーのベテラン。地道な鍛錬を積んだ男は、強かった。（手島 莉子）