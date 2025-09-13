◇セ・リーグ DeNA6ー2ヤクルト（2025年9月13日 神宮）

DeNA・竹田祐投手（26）が6回5安打1失点と好投し、3勝目を挙げた。明大時代の思い出が詰まった神宮のマウンドで躍動。ドラフト1位で今季加入し、8月の1軍デビューから4試合目の登板での凱旋だった。

「野手の皆さんの援護があって6回まで投げきることができたので良かったとは思いますが、改善するところはたくさんあるので、次に向けて課題をクリアしていければいい」と笑顔で振り返った。

26歳のオールドルーキーは、同学年の村上を3打席連続空振り三振に抑えた。2回はカーブ、4回はこの日の最速だった151キロを計測後にスライダーで、6回はワンバウンドのフォークボールでバットに空を切らせた。

明大4年の21年ドラフトと三菱重工West時代の23年に、2度の指名漏れを経験。入団後は故障なども続いて出遅れ、SNSでは脅迫めいた誹謗（ひぼう）中傷が続いていた。4球団競合だった関大・金丸（現中日）のクジを外し、即戦力として外れ1位で単独指名。その実力を示して4試合目の登板で3勝目を挙げた。